Datafolha: Bolsonaro, 58%; Haddad, 42%

(foto: Montagem/EM/D.a press)

A primeira pesquisa de intenção de voto para os candidatos à presidência que disputam o segundo turno apontou vantagem de 16 pontos de Jair Bolsonaro sobre Fernando Haddad.De acordo com o Datafolha divulgado na noite desta quarta-feira (10), o candidato do PSL tem 58% dos votos válidos, enquanto o candidato do PT tem apoio de 42% dos entrevistados.Os votos brancos e nulos somam 8% e apenas 6% dos entrevistados se declararam indecisos. No levantamento contratado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo o instituto ouviu 3.235 pessoas em 227 municípios nesta quarta-feira. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos para mais ou para menos.Nos três dias após o primeiro turno, os dois candidatos absorveram de forma uniforme o eleitora dos outros candidatos. Se considerados os votos totais – sem excluir os votos brancos e nulos – Bolsonaro tem 49% das intenções de voto. No primeiro turno ele tinha conquistado 42% dos votos totais. Já o petista, que no primeiro turno angariou 27%, passou para 36% das intenções de voto.