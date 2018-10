"O grande objetivo foi alcançado, retiramos o PT de Minas Gerais", afirma Anastasia após apuração

Segundo Anastasia, o objetivo de vencer o PT,em Minas, foi alcançado (foto: Marcos Vieira/D.A Press) O senador Antonio Anastasia (PSDB) afirmou na noite deste domingo que o objetivo de sua participação no primeiro turno da eleição foi alcançado: tirar o PT do governo de Minas e derrotar a ex-presidente Dilma Rousseff nas urnas. Em rápido pronunciamento à imprensa, o candidato tucano não respondeu perguntas e não comentou o fato de ter ficado em segundo lugar, atrás do empresário Romeu Zema, do Partido Novo.













Anastasia disse que desde o início da campanha contava com uma campanha de dois turnos e comemorou a eleição do candidato de sua chapa ao Senado, Rodrigo Pacheco (SD), e do jornalista Carlos Viana (PHS), que também fez campanha com ele.









Segundo Anastasia, o segundo turno será uma outra eleição e os candidatos terão mais tempo na televisão e nos debates para apresentar suas propostas. “Vai ser em um cenário novo, sem o PT, e vamos ter a oportunidade de comparar o perfil de cada candidato, o que cada um já fez pelo estado. Estou totalmente entusiasmado de que no dia 28 venceremos o segundo turno para governar Minas Gerais”, disse.