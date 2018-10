Bolsonaro deixa sua residência para votar em escola da vila militar no Rio

O candidato à Presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, saiu às 8h20 de sua casa, no condomínio Vivendas da Barra, na Barra da Tijuca, para votar numa escola na Vila Militar, em Deodoro.



Jair Bolsonaro está acompanhado do filho mais velho, Flávio, candidato a senador. Na portaria, há cerca de 40 pessoas, a maioria formada por profissionais da imprensa. O carro que leva o candidato do PSL é escoltado por outros quatro veículos da Polícia Federal.