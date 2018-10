Em live, Bolsonaro pede: 'vamos liquidar a fatura no primeiro turno'

Em última gravação antes das eleições presidenciais, o líder das pesquisas de intenção de voto, Jair Bolsonaro (PSL), convocou os eleitores para vencer ainda no primeiro turno. “Pelo Rio de Janeiro, já liquidamos a fatura no primeiro turno. Não é apelo, mas sim um pedido. Eu quero pedir a vocês para lutar por mais um voto, para liquidarmos a fatura ainda no primeiro turno. Tem muita gente indecisa ainda”, disse o candidato. O filho dele e candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro (PSL), também participou da programação. Em última gravação antes das eleições presidenciais, o líder das pesquisas de intenção de voto, Jair Bolsonaro (PSL), convocou os eleitores para vencer ainda no primeiro turno. “Pelo Rio de Janeiro, já liquidamos a fatura no primeiro turno. Não é apelo, mas sim um pedido. Eu quero pedir a vocês para lutar por mais um voto, para liquidarmos a fatura ainda no primeiro turno. Tem muita gente indecisa ainda”, disse o candidato. O filho dele e candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro (PSL), também participou da programação.





Este é o caso do estado de Roraima, classificado por ele como “menina dos olhos”. Segundo Bolsonaro, o estado tem potencial para ter uma economia como a do Japão. Ele também celebrou a segunda colocação de Antônio Denarium, também do PSL, na disputa para o governo do estado.

Ainda na exibição, o líder das pesquisas pontuou possíveis parcerias internacionais que seriam feitas em seu governo. Ele citou países como Coreia do Sul, Estados Unidos, Japão e Israel como alvos de sua política internacional.





Novamente, o capitão da reserva fez duras críticas ao 'socialismo' e ao 'comunismo', adotado por partidos como PT e PSOL, conforme o posicionamento dele.





O presidenciável também chamou a atenção para o aplicativo 'Fiscais do Jair', no qual, segundo ele, haverá uma “apuração paralela”. A iniciativa é uma resposta à desconfiança que a campanha do militar tem com a urna eletrônica.





Além disso, Bolsonaro reafirmou que não tem preconceitos contra mulheres, negros e homossexuais. Ele classificou as acusações como “fake news”.