Datafolha Minas Gerais: Anastasia, 32%, Pimentel, 23%, Zema, 19%

A nova pesquisa Datafolha divulgada na noite deste sábado traz o candidato do PSDB ao governo de Minas, Antônio Anastasia, com 32% das intenções de voto. Já disputa pela segunda posição segue acirrada entre o governador Fernando Pimentel (PT), que tenta à reeleição, com 23%, seguido de Romeu Zema (Novo) 19%.



A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 2.926 eleitores em 70 municípios nos dias 5 e 6 de outubro. O nível de confiança é de 95%.



Confira os números totais de todos os candidatos.



Antonio Anastasia (PSDB): 32%



Fernando Pimentel (PT): 23%



Romeu Zema (Novo): 19%



Adalclever Lopes (MDB): 3%



Dirlene Marques (PSOL): 1%



João Batista Mares Guia (Rede): 1%



Alexandre Flach (PCO): 0%



Claudiney Dulim (Avante): 0%



Jordano Metalúrgico (PSTU): 0%



Branco/nulos: 12%

Não sabe: 9%



Em relação aos votos válidos, onde os votos brancos, nulos e indecidos são excluídos da conta, Anastasia tem 40% das intenções de voto, Fernando Pimentel 29% e Romeu Zema 24%.



Confira os números totais de todos os candidatos.



Antonio Anastasia (PSDB): 40%



Fernando Pimentel (PT): 29%



Romeu Zema (Novo): 24%



Adalclever Lopes (MDB): 3%



João Batista Mares Guia (Rede): 2%



Dirlene Marques (PSOL): 1%



Alexandre Flach (PCO): 1%



Claudiney Dulim (Avante): 0%



Jordano Metalúrgico (PSTU): 0%



Segundo turno

Em simulação de segundo turno feita entre os dois primeiros candidatos a pesquisa mostra vitória de Antônio Anastasia (PSDB) com 49% e Fernando Pimentel 31%. Brancos e nulos somam 16% e os que não sabem 4%.Fernando Pimentel (PT): 45%Antonio Anastasia (PSDB): 31%Dirlene Marques (PSOL): 18%João Batista Mares Guia (Rede): 17%Romeu Zema (Novo): 16%Alexandre Flach (PCO): 16%Adalclever Lopes (MDB): 16%Claudiney Dulim (Avante): 16%Jordano Metalúrgico (PSTU): 15%Rejeita todos/não votaria em nenhum: 6%Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum: 4%Não sabe: 11%

A pesquisa foi registrada no TSE com o número MG-08940/2018