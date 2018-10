Ibope/RO: Expedito Junior tem 43% dos votos; Maurão, 18%; Acir Gurgacz, 15%

O candidato do PSDB ao governo de Rondônia, Expedito Junior, tem 43% das intenções de votos válidos para o primeiro turno da corrida no Estado, aponta pesquisa Ibope publicada nesta sexta-feira, 5.



Em seguida, aparecem os candidatos Maurão de Carvalho (MDB), com 18%, e Acir Gurgacz (PDT), com 15%. A candidatura de Acir Gurgacz (PDT) foi indeferida pela Justiça Eleitoral. O candidato, no entanto, ainda pode recorrer da decisão.



Em relação aos votos totais, Expedito Junior (PSDB) tem 38%, Maurão de Carvalho (MDB) apresenta 17% e Acir Gurgacz (PDT) aparece com 13%. Coronel Marcos Rocha (PSL) pontuou 7%. Pimenta de Rondônia (PSOL) e Vinícius Miguel (REDE) estão com 5%. Coronel Charlon (PRTB) aparece em seguida, com 4%. Os demais candidatos não pontuaram.



Brancos e nulos somaram 5%, e outros 5% dos eleitores estão indecisos.



A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. O Ibope ouviu 812 eleitores de 3 a 5 de outubro. A pesquisa tem registro no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Rondônia sob o protocolo RO-03930/2018 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-01039/2018. O nível de confiança utilizado é de 95%.