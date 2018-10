Ibope/MT: Mauro Mendes tem 53% dos votos válidos; Wellington, 23%; Taques, 21%

A dois dias das eleições, o candidato do DEM ao governo de Mato Grosso, Mauro Mendes, lidera a corrida estadual, mostra pesquisa Ibope divulgada nesta sexta-feira, 5. Considerando apenas os votos válidos, Mendes tem 53% das intenções de voto para o primeiro turno. Com esse resultado, o candidato do DEM poderá ganhar a eleição já neste domingo, 7. Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um voto.



O candidato Wellington Fagundes (PR) tem 23% das intenções de voto e Pedro Taques (PSDB) aparece com 21%, ainda no critério de votos válidos. Considerando a margem de erro da pesquisa, os dois empatam tecnicamente em segundo lugar.



Nas simulações de segundo turno, Mauro Mendes ganharia a eleição contra Pedro Taques (58% a 22%) e Wellington Fagundes (55% a 26%). Em um confronto entre Taques e Fagundes, o candidato do PR venceria o tucano por 43% a 30%.



Considerando os votos totais, Mauro Mendes avançou de 39% para 45% da preferência do eleitor em relação a setembro, aponta o Ibope. Fagundes manteve 20% e Taques oscilou de 20% para 18%. Arthur Nogueira (Rede) e Moisés Franz (PSOL) têm 1%. No primeiro turno, brancos e nulos somam 8% e indecisos são 7%.



A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. O Ibope ouviu 812 eleitores de 3 a 5 de outubro. A pesquisa tem registro no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Mato Grosso sob o protocolo MT-05877/2018 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR?05537/2018. O nível de confiança utilizado é de 95%.