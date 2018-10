''Está chegando o momento da mudança'', diz Bolsonaro no Twitter

O candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) (foto: Reprodução/Twitter) Às vésperas da eleição de 2018, neste domingo (7), o candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) afirmou pelo Twitter que “está chegando o momento da mudança”. Um dia após não ter participado do último debate entre presidenciáveis, promovido pela TV Globo, mas ter dado entrevista exclusiva, no mesmo horário, para a concorrente TV Record, o capitão da reserva do exército afirma que vai “pôr fim ao sistema falido que impera há décadas no Brasil”.









Saudade





Na manhã desta sexta-feira (5), antes da declaração, Jair Bolsonaro publicou um vídeo que mostra cenas com visão aérea do ato de campanha no qual foi esfaqueado, em Juiz de Fora, na Zona da Mata. “Imagens impressionantes de Juiz de Fora, momentos antes do atentado. Saudades”, afirmou.