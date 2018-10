TSE nega pedido de Cabo Daciolo para participar de debate da Globo

(foto: Reprodução/Internet)

O candidato a presidente pelo Patriota, Cabo Daciolo, está fora do debate da noite desta quinta-feira na TV Globo. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Carlos Horbach, negou o pedido do candidato para participar do programa.No recurso, a defesa do candidato alegou que ele teria direito à participação porque o partido tem cinco parlamentares no Congresso Nacional – requisito estabelecido pela lei eleitoral para a inclusão obrigatória em debates.No entanto, como um dos cinco parlamentares é suplente – assumiu o mandato de deputado federal em janeiro do ano passado –, o magistrado entendeu que ele “não tem a condição de mandatário” resultante da eleição.“Assim, não pode ser computado para os fins específicos do art. 46 da Lei das Eleições, na forma da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral", argumentou o ministro ao indeferir o pedido.No twitter, o candidato reclamou de não ter sido convidado para o debate e avisou que havia recorrido ao TSE contra “o boicote da Globo”. “O propósito está nas mãos de Deus”, escreveu.Na rede social, foi criada a hashtag #DacioloNaGlobo, com vários tuítes contra a ausência do candidato no debate. Daciolo chamou a atenção nos programas anteriores pela espontaneidade e religiosidade.