Haddad divulga vídeo nas redes sociais alertando contra as fake news

Bom dia! Três dias para o primeiro turno! Vamos em frente com uma campanha limpa, combatendo as mentiras e apresentando soluções para o Brasil. Não se deixe enganar por fake news no Whats App. Denuncie. #HaddadPresidente #Vote13 pic.twitter.com/U44YcH17yf — Fernando Haddad 13 (@Haddad_Fernando) 4 de outubro de 2018

O candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, postou na manhã desta quinta-feira, 4, em suas páginas nas redes sociais, um vídeo alertando sobre as fake news e mentiras que estão sendo propagadas nas redes sociais, principalmente nesta reta final de primeiro turno."Estou aqui para pedir o seu apoio... e para você denunciar. Está rolando, por exemplo, que eu quero fechar igrejas, eu, sendo neto de um líder religioso, estão dizendo que estamos distribuindo material impróprio para crianças, eu sendo um professor universitário, um educador e ex-ministro da Educação", disse o candidato do PT.No final do vídeo, o ex-prefeito de São Paulo reiterou que "esse jogo sujo" acontece na reta final de campanha (1º turno), mas sua campanha e seu partido desejam um País de paz e de emprego. Haddad deixou um número de celular para as pessoas enviarem as fake news, dizendo que medidas judiciais estarão sendo tomadas contra as mentiras publicadas.