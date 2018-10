Haddad declara 'guerra' contra Fake News no WhatsApp

Peça publicitária divulgada no Facebook de Fernando Haddad (PT) na qual o petista pede para que apoiadores ajudem a desmascarar 'Fake News' (foto: Reprodução/Facebook)

"Zap do Lula na guerra contra as mentiras e boatos", publicou o perfil de Fernando Haddad (PT) no Facebook nesta quarta-feira (3). O petista está pedndo para que apoiadores compartilhem notícias que considerem falsas pelo canal criado pela campanha no WhatsApp. Em artigo publicado no site de Lula, o partido afirma que "tem gente mal intencionada que não consegue combater as propostas de Fernando Haddad".Como exemplo de "Fake News" que foram denunciadas por eleitores, o partido aponta “um boato estapafúrdio” que dissemina que Haddad teria afirmado que “crianças de cinco anos seriam propriedade do Estado” e que o petista compulsoriamente decidiria o gênero delas. Outro é a informação falsa de que o dia da eleição teria sido transferido para a segunda-feira (8).A plataforma já utilizada desde 2014 para, de acordo com o partido, desmentir boatos sobre o ex-presidente Lula e os programas que implementou no país, como o Bolsa-Família. Desde esta terça-feira (2), o partido direcionou o canal para atender a campanha de Fernando Haddad e Manuela D’Ávila (PCdoB).* Estagiário sob supervisão do editor Benny Cohen