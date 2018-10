Ex-vice-prefeito de BH tem conta invadida e passa a 'apoiar' Bolsonaro

Carvalho teve mensagens a favor de Bolsonaro e contra os petistas divulgadas nos últimos dias (foto: Reprodução)

O boletim de ocorrência foi registrado nessa terça-feira pelo petista (foto: Reprodução)

A conta do ex-vice-prefeito de Belo Horizonte Roberto Carvalho (PT) no Twitter foi invadida e passou a divulgar, nas últimas semanas, mensagens contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a favor do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL).O petista, que afirmou não usar o perfil há mais de um ano, registrou boletim de ocorrência na Polícia por crime contra a correspondência e comunicação.A última mensagem divulgada nessa terça-feira (2), mesmo dia em que ele registrou o BO, era um vídeo de campanha de Bolsonaro com os dizeres “esse é o meu candidato”.O Twitter de Roberto Carvalho também escreveu mensagens em resposta a apoiadores do candidato do PSL, como uma em que dizia ser errado votar em Lula e Dilma duas vezes. Quem invadiu a conta também culpou “extremistas de esquerda” pela facada em Bolsonaro.O BO diz que Roberto Carvalho comunicou que teve a conta do Twitter hackeada e “declara que após o ocorrido começaram a publicar, sem o seu concentimento, mensagens de apoio ao candidato a presidência da República Jair Bolsonaro”.“De forma alguma, nunca escrevi isto, hackearam meu Twitter. Meus candidatos são Pimentel, Dilma e Haddad”, afirmou.