O candidato do PSD ao governo do Estado do Rio, Indio da Costa, acusou o concorrente Eduardo Paes (DEM) de já ter apoiado as milícias que atuam nas favelas da cidade durante debate promovido pela TV Globo.



Numa rodada de perguntas e respostas com o candidato do Podemos, Romário Faria, Indio começou sugerindo que os telespectadores buscassem na internet os termos "Eduardo Paes milícia". Segundo o candidato do PSD, é possível encontrar uma entrevista de Paes, quando era candidato ao governo do Estado pelo PSDB, em que ele cita as milícias como uma saída para aumentar a segurança.