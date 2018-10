Ibope mostra Dilma eleita para Senado com 29% e briga acirrada para segunda vaga

Se as eleições fossem hoje, a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) estaria eleita para uma das vagas do Senado por Minas Gerais, com 29% das intenções de voto.



A disputa pela segunda vaga continua acirrada entre o jornalista Carlos Viana (PHS), o deputado federal Rodrigo Pacheco (DEM) e o deputado estadual Dinis Dinheiro (SD) empatados tecnicamente com os índices de 17%, 15% e 14%, respectivamente.



A margem de erro da pesquisa de de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Os votos brancos e nulos para a primeira vaga somam 19% e para a segunda 26%.



Entre os demais candidatos, Fábio Cherem (PDT) aparece com 10%; Rodrigo Paiva (Novo) tem 7%; Coronel Lacerda (PPL) e Miguel Corrêa (PT) têm 5%; Bispo Damasceno (PPL) e Professor Túlio Lopes foram citados por 4%; Ana Paula Alves (PCO) aparece com 3%; Vanessa Portugal (PSTU), Duda Salabert (Psol) e Kaká Menzes (Rede) são os preferidos de 2% dos eleitores e Edson dos Reis (Avante) fica na última colocação com 1%.



O Ibope foi ouvido por 2.002 eleitores de 115 municípios de todo país entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro. O Registro no TRE recebeu o número MG-00237/2018 e no TSE BR-06565/2018.