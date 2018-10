Campanha de Bolsonaro comemora apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária

O presidenciável do PSL, Jair Bolsonaro, e as lideranças que o apoiam, estão comemorando o anúncio da adesão, à sua campanha, da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), que reúne 260 parlamentares. Em carta publicada na página da FPA, a presidente da Frente, deputada Tereza Cristina (DEM-MS), diz que a decisão "atende ao clamor do setor produtivo nacional, de empreendedores individuais aos pequenos agricultores e representantes dos grandes negócios".



No documento, a deputada Tereza Cristina lembra que "as recentes pesquisas eleitorais trazem o retrato da polarização na disputa nacional, o que causa grande preocupação com o futuro do Brasil". E emenda: "Portanto, certos de nosso compromisso com os próximos anos de uma governabilidade responsável e transparente, uniremos esforços para evitar que candidatos ligados à esquemas de corrupção e ao aprofundamento da crise econômica brasileira retornem ao comando do nosso país".



Embora setores do agronegócio já tenham prestado anteriormente, mas de forma segmentada, apoio a Bolsonaro, a decisão da frente parlamentar foi considerada importante. A avaliação dos aliados é de que a adesão ajudará na formação de uma bancada no Congresso, considerada essencial para as votações e para a governabilidade, já que o candidato é de um partido pequeno, o PSL, e tem apoio apenas do PRTB. Dos 260 parlamentares que integram a FPA, 27 são senadores e 233 são deputados federais.