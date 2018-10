Mourão volta a criticar o 13° salário: 'Todos saímos prejudicados'

(foto: Luiz Chaves/Palácio Piratini) O vice na chapa presidencial de Jair Bolsonaro (PSL), general Hamilton Mourão (PRTB) voltou a criticar o 13° salário nesta terça-feira (2/10).





A declaração foi dada à Folha de S. Paulo. Segundo o jornal, o candidato a vice continuou a dizer que “se você recebesse seu salário condignamente, você economizaria e teria mais no final do ano".

Esta não é a primeira vez que o general faz críticas ao direito trabalhista, previsto na cláusula pétrea da Constituição. Em 27 de setembro, Mourão questionou o 13° durante uma palestra no Rio Grande do Sul, como noticiou em primeira mão o Blog da Denise, do Correio Braziliense. A repercussão foi negativa e a agenda pública do vice foi cancelada até o primeiro turno das eleições, em 7 de outubro.