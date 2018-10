Em Curitiba, Haddad defende regulação econômica dos veículos de comunicação

O candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, defendeu em ato com sindicalistas nesta segunda-feira, 1º, algumas reformas prioritárias para o Brasil, entre elas a regulação econômica dos veículos de comunicação para evitar a concentração de propriedade.



Comentando a proposta, ele afirmou que a ideia é seguir o modelo norte-americano, que, segundo ele, "impede a concentração de todas as mídias, rádio, TV e impresso, com uma só família."



Ainda aos trabalhadores, Haddad criticou as propostas do seu principal adversário na disputa, Jair Bolsonaro (PSL). "Se a gente acha o governo (Michel) Temer ruim não sabe o que é o Paulo Guedes (possível ministro de Bolsonaro) na condução da economia. O governo Temer é coisa de criança perto da cabeça do Paulo Guedes", criticou.



Comentando a proposta de nova Constituinte, levantada durante debate de domingo, 30, na Record TV, o petista afirmou que ela só será necessária se o "Congresso assim entender".



"A preocupação é de que o Congresso tenha uma agenda de reformas constitucionais importantes e que escolha o caminho mais adequado para fazê-las. ... Tem uma agenda ampla e gostaríamos que o Congresso criasse um rito para aprovar essas medidas que dê segurança jurídica e crie um ambiente de negócios favorável a retomada do crescimento."