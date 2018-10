Operação da PF desarticula esquema de compra de votos em Roraima

A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira, 1, uma operação para desarticular esquema de compra de votos em troca de concessão de benefícios previdenciários em Roraima. Um mandado de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão foram emitidos pela 8ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado e estão sendo cumpridos pela Operação Cheque Benefício em Boa Vista, de acordo com Agência Brasil.



A compra de votos favoreceria um candidato a deputado já indiciado por outros crimes eleitorais em 2014. De acordo com os investigadores, a associação criminosa tinha como principais alvos pessoas idosas. Os beneficiários recebiam laudos falsos de um médico envolvido no esquema.



A Polícia Federal estima que o prejuízo para a Previdência poderia superar R$ 650 mil caso a fraude não tivesse sido descoberta. A investigação conta com o apoio do Ministério Público Eleitoral e da Força-Tarefa Previdenciária.