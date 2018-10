Moro retira o sigilo de parte da delação de Antonio Palocci na Lava-Jato

Juiz Sergio Moro deu publicidade à parte do conteúdo da delação de Palocci uma semana antes das eleições (foto: Itamar Aguiar)

O juiz Sergio Moro, responsável pela Operação Lava-Jato, quebrou o sigilo de parte do acordo de colaboração de Antonio Palocci com a Polícia Federal.A quebra de sigilo ocorreu nesta segunda-feira. O acordo foi firmado com a Polícia Federal, no fim de abril. Anteriormente, Palocci tinha tentado fechar um acordo com o Ministério Público Federal (MPF), mas sem sucesso.Os trechos apontam indicações para cargos na Petrobras no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No despacho, o juiz relata que não firma que não vê risco de dar publicidade ao conteúdo.A quebra do sigilo ocorre sete dias antes das eleições.Segundo Palocci, houve uma reunião no Palácio do Planalto com a presença de Lula em que teria sido combinado o pagamento de R$ 40 milhões em propina para a campanha de Dilma Rousseff em 2010.Palocci afirma que o projeto de nacionalização do pré-sal também tinha relação com interesses de empreiteiras. (Com agências)