'Tenho condições de pacificar a família brasileira', afirma Ciro Gomes

Na saída de evento na capital paulista, o candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes, gravou vídeos para os seus eleitores e ressaltou que tem ficha limpa, além de condições de pacificar a família brasileira. "Esse extremismo é muito negativo", enfatizou.



As declarações vieram na tentativa de minimizar a polarização entre eleitores de Jair Bolsonaro (PSL) e do PT, representado por Fernando Haddad. Os dois candidatos lideram as pesquisas de intenção de voto para o Planalto.



Sobre a agenda do dia, Ciro declarou que está disposto a focar na melhora da saúde brasileira. "Me reuni com representantes do setor da saúde, recebi pleitos importantes e saí com claras intenções de ajudar", afirmou.