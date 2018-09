Datafolha/PE: Paulo Câmara lidera com 38% e Armando Monteiro tem 30%

O governador Paulo Câmara (PSB) oscilou três pontos para cima e tem 38% das intenções de voto para o primeiro turno da disputa estadual em Pernambuco, mostra pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 28. No último levantamento do instituto, divulgado dia 19, ele tinha 35%. Em segundo lugar, o senador Armando Monteiro (PTB) foi de 31% para 30.



Julio Lossio (Rede) e Maurício Rands (Pros) têm 3%, seguidos por Dani Portela (PSOL) com 2%. Os candidatos Ana Patrícia Alves (PCO) e Simone Fontana (PSTU) aparecem com 1% na pesquisa.



Votos em branco e nulos somam 16% e 6% dos eleitores estão indecisos, conforme o levantamento.



Em uma simulação de segundo turno, Paulo Câmara seria reeleito com 43% dos votos, contra 38% de Armando Monteiro.



A pesquisa tem uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. Foram consultados 1.302 eleitores dos dias 26 a 28 de setembro. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Pernambuco sob o protocolo PE-03031/2018.