Candidatos recusam reunião para unir o centro

Uma reunião com candidatos à Presidência da República para discutir a possibilidade de formar uma chapa única de centro, prevista para acontecer nesta terça-feira, 25, em São Paulo, acabou sendo cancelada após a desistência dos presidenciáveis. O encontro estava sendo articulado por um movimento intitulado "Não aos Extremos", que tem como um de seus integrantes o ex-ministro da Justiça Miguel Reale Jr.





À reportagem, o jurista disse que a ideia era promover um encontro entre os candidatos para combater o que ele chamou de "os extremos" das eleições, numa referência a Jair Bolsonaro, candidato do PSL, e o petista Fernando Haddad. "Queremos estabelecer um governo único e um plano de governo com vários candidatos governando juntos. Ainda pensamos que essa união é possível", afirmou ele. "Queríamos (com essa reunião) um entendimento em torno de pontos fundamentais e um plano de ação. Estamos em um momento em que é importante esses candidatos se conscientizarem e atenderem esse desejo da sociedade civil (de união)."Não é a primeira iniciativa no sentido de tentar unir os candidatos do centro político. Em junho passado, por exemplo, um grupo de lideranças políticas encabeçadas pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o senador Cristovam Buarque (PDT-DF) lançou um "Manifesto por um polo democrático e reformista". O gesto coincidiu com o crescimento de Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto.Reale Jr. também assina o documento "Pela democracia, pelo Brasil", lançado neste final de semana por um grupo que inclui intelectuais, juristas, artistas, esportistas e empresários. Neste caso, porém, o foco exclusivo é a candidatura de Bolsonaro, considerada uma "ameaça franca" ao "patrimônio civilizatório".Segundo ele, as negociações na tentativa de organizar a reunião "foram difíceis". "De início, alguns aceitaram e outros, não." O jurista disse que houve uma reunião virtual prévia entre assessores das campanhas. "Muitos candidatos se sensibilizaram com a ideia de uma 'concertação', um governo compartilhado. Espero que essa ideia ainda possa prosperar."Entre os consultados para a reunião, estavam Geraldo Alckmin (PSDB), Marina Silva (Rede), Alvaro Dias (Podemos) e Henrique Meirelles (MDB). Somados, os quatro tiveram 17% dos votos na pesquisa Ibope/Estado/TV Globo divulgada na segunda-feira, 24. Líder isolado, Bolsonaro apareceu com 28%, seguido por Haddad, com 22%. Ciro Gomes (PDT) tem 11%.Questionada, a equipe de Dias informou que ele iria ao evento "para ouvir", porque a possibilidade de desistir da candidatura está descartada. Em nota, Marina informou ter sido procurada na quinta-feira passada por pessoas ligadas a Reale Jr. para encontro com Dias e João Amoêdo (Novo). "Os contatos entre assessores prosseguiram até o domingo, quando foi informado que os candidatos Geraldo Alckmin e Henrique Meirelles também participariam. Diante do novo contexto, ainda no domingo, a assessoria de Marina Silva declinou do convite."Amoêdo também foi convidado, mas recusou. Procurada, a equipe do candidato afirmou que ele não iria falar sobre o assunto. Meirelles informou que em nenhum momento cogitou participar da reunião. O candidato do MDB reforçou a necessidade de ter um candidato de centro em condições de ganhar, mas afirma que ele seria o mais capacitado para isso.Já Alckmin disse que nunca esteve em sua agenda participar da reunião. "Surgiram várias ideias de vários partidos tendo em vista a proximidade das eleições de buscar um denominador comum, mas essas coisas não são fáceis. Acho difícil que alguém abra mão da sua candidatura, são aspirações legítimas, acho difícil", afirmou ele.Para o diplomata Rubens Barbosa - que participa do movimento "Democracia, sim" -, neste momento este tipo de movimento só terá força que acontecer "um fato político novo".