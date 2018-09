Ex-esposa de Bolsonaro se diz indignada com denúncia: 'Boa índole, bom pai'

Ana Cristina Valle, ex-mulher do candidato à Presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, gravou vídeo na noite dessa terça-feira e fez questão de negar que o capitão reformado do Exército tenha lhe ameaçado de morte em 2011. O caso ganhou repercussão depois que o Jornal Folha de São Paulo publicou reportagem sobre uma possível ameaça feita por Bolsonaro, enquanto o casal travava uma briga judicial pela guarda do filho deles, Renan, com então 11 anos.

No vídeo, Ana Cristina Valle afirma que o jornal mentiu ao publicar o conteúdo. "Ele é muito querido por mim e por todos. É pai do meu filho, não tem essa índole para fazer tal coisa. Espero que vocês acreditem, porque essa mídia só quer denegrir a imagem dele. Eu acredito que ele ganhe em primeiro turno. Nada vai fazer com que ele caia", disse.

Os textos relatam movimentos de Bolsonaro, em 2011, para tentar localizar a ex-mulher (foto: Reprodução/Internet)

Entenda o caso

O jornal Correio Braziliense também teve acesso aos relatórios, despachados de Oslo, na Noruega, para a sede do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília. Os textos relatam movimentos de Bolsonaro, em 2011, para tentar localizar a ex-mulher. Na época, ao ser informado sobre a ida da ex-mulher com o filho para a Europa, Jair Bolsonaro procurou o setor do Itamaraty que é destinado ao atendimento das demandas dos parlamentares. Para receber atenção da pasta, os assuntos devem estar ligados diretamente ao exercício do mandato legislativo.

“HOJE ESTAMOS MUITO BEM”

Em conversa com a reportagem do Correio, Ana Cristina negou ter feito as acusações ou ter sido contatada pelo consulado brasileiro. “Nunca fui ameaçada de morte por ele. Eu não fui contatada pela embaixada na época. O governo da Noruega que ligou para o meu marido, que hoje mora comigo aqui no Brasil. Hoje, mantenho uma relação boa com Bolsonaro. Toda separação é meio difícil. Existem mágoas, um pouco de brigas, e na minha não foi diferente. Mas hoje em dia estamos muito bem”, afirmou.

Atualmente, Jair Renan vive no Brasil, com a mãe. Ana Cristina é chefe de gabinete na Câmara de Vereadores de Resende, no Rio de Janeiro, e candidata a deputada federal pelo Podemos. Apesar de não ter adotado o nome do candidato à Presidência, ela se identifica nas redes sociais e nos materiais eleitorais como Cristina Bolsonaro. “Tenho um pensamento muito parecido com o dele. Ele me incentivou a fazer faculdade e comecei a atuar no direito militar”, disse.

DIÁLOGO CONFIRMADO

No documento do Itamaraty consta o nome do embaixador brasileiro na Noruega na época, Carlos Henrique Cardim. Diplomata e professor do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília UnB), ele atesta o diálogo entre a ex-mulher de Bolsonaro e o vice-cônsul Mateus Henrique Zóqui, apesar de informar que não participou do diretamente do caso.

Segundo Cardim, Bolsonaro fez contato com ele naquele período para tratar do caso envolvendo o filho Renan. “Mas a embaixada não trata desses casos, no que indiquei o chefe do setor consular.” Na sequência, o embaixador entrou de férias e, por causa de assuntos pessoais, preferiu deixar o cargo no país europeu, assumindo logo depois o cargo de assessor internacional do Ministério dos Esportes.

Procurado pelo Correio, a assessoria de imprensa do candidato Jair Bolsonaro não atendeu às ligações da reportagem. Zóqui, funcionário do Itamaraty, não deu detalhes sobre o ocorrido. O Itamaraty não quis se pronunciar.