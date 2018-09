Bolsonaro começa dieta branda e tem boa evolução clínica, dizem médicos

(foto: Reprodução)

O candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) permanece internado no Hospital Israelita Albert Einstein, mas com boa evolução clínica. Nesta terça-feira (25/9), o paciente começou uma "dieta branda". A informação foi dada pela unidade de saúde. O candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) permanece internado no Hospital Israelita Albert Einstein, mas com boa evolução clínica. Nesta terça-feira (25/9), o paciente começou uma "dieta branda". A informação foi dada pela unidade de saúde.





As medidas de prevenção de trombose venosa estão mantidas. A equipe informou ainda que ele vem realizando exercícios respiratórios e de fortalecimento muscular, assim como caminhadas fora do quarto.

Na semana passada, o deputado federal apresentou um acúmulo de líquido na região abdominal. No domingo, o dreno que havia sido colocado no abdômen do parlamentar foi retirado pela equipe.