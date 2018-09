Após polêmica, Anitta entra na campanha #elenão: ''a favor da democracia''

Após sofrer críticas de fãs, a cantora Anitta publicou, neste domingo (23), um vídeo no qual ela afirma não apoiar a candidatura de Jair Bolsonaro (PSL) e entrou no movimento “#elenão”. “Fui desafiada pela Daniela Mercury a apoiar o movimento da hashtag “ele não”. Quero aproveitar essa oportunidade para deixar claro para vocês de uma vez por todas que eu não apoio o candidato Bolsonaro”, disse.

Além disso, Anitta afirmou que “em momento nenhum” desmereceu o movimento #EleNão e que “só quis dizer que além de se posicionar com hashtag a gente pode fazer durante a vida, nas nossas atitudes durante a vida que mostram nossa luta contra o preconceito, contra o machismo, racismo homofobia”. “Como sou a favor da democracia, apoio sim o uso da hashtag ‘ele não’”, concluiu.

Seguindo o “desafio” que está acontecendo nas redes sociais, Anitta ainda pediu para que Ivete Sangalo, Cláudia Leite e Preta Gil se posicionem sobre o uso da hashtag contrária à campanha de Bolsonaro.

(foto: Reprodução/Instagram)

Na última quarta-feira (19), Anitta afirmou no perfil do Twitter dela que “é um direito meu não querer opinar sobre política e eu só estou exercendo esse direito”, em resposta às críticas que estava sofrendo. Durante esse dia, a hashtag #AnittaPartyIsOver, na qual fãs e críticos da cantora se manifestaram contra o não posicionamento dela, ficou entre os assuntos mais comentados no país.