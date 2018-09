'Vou fazer uma campanha de paz', diz Haddad em Montes Claros

(foto: Ricardo Stuckert/ Divulgação)

O candidato Fernando Haddad, que disputa as eleições para o cargo de presidente pelo PT, disse na manhã deste sábado que vai intensificar as viagens pelo interior do país na reta final da campanha para o primeiro turno. Ele afirmou que vai adotar o estilo moderado para diminuir o radicalismo. "Vou prosseguir percorrendo o país. Vou fazer uma campanha de paz" , disse o petista, ao deixar o hotel no Centro de Montes Claros, onde pernoitou após participar de comício ontem a noite. Ele estava em companhia da mulher, Stela, de poucos assessores, entre eles o ex ministro (do governo Lula) Luiz Dulcci. Haddad seguiu para atividade de campanha em Petrolina (PE). O candidato Fernando Haddad, que disputa as eleições para o cargo de presidente pelo PT, disse na manhã deste sábado que vai intensificar as viagens pelo interior do país na reta final da campanha para o primeiro turno. Ele afirmou que vai adotar o estilo moderado para diminuir o radicalismo. "Vou prosseguir percorrendo o país. Vou fazer uma campanha de paz" , disse o petista, ao deixar o hotel no Centro de Montes Claros, onde pernoitou após participar de comício ontem a noite. Ele estava em companhia da mulher, Stela, de poucos assessores, entre eles o ex ministro (do governo Lula) Luiz Dulcci. Haddad seguiu para atividade de campanha em Petrolina (PE).









Na sexta-feira à noite, ao lado do governador e candidato à reeleição Fernando Pimentel e da ex-presidente Dilma Rousseff (concorrente ao Senado), Fernando Haddad participou de um comício no Bairro Santos Reis, área populosa de Montes Claros. Em discurso durante a concentração, o candidato do PT mandou um recado aos adversários: de que não quer revanchismo nem briga na campanha.





Após citar que nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e de Dilma 40 milhões de brasileiros saíram da miséria e outros 36 milhões de pessoas migraram da pobreza para a classe média, ele afirmou: "o que queremos e retomar esse processo. Nao queremos revanche, não queremos briga... o que queremos é o Brasil de volta para os brasileiros".





AJUDA DO MST

O comício do candidato Fernando Haddad foi realizado no Bairro Santos Reis, área populosa de Montes Claros. Integrantes do Movimento Nacional dos Trabalhadores Sem-Terra (MST) da região participaram dos trabalhos de segurança junto ao palanque, fazendo um “cordão de isolamento” na chegada e na saída de Fernando Haddad, Fernando Pimentel e Dilma Rousseff do local.





O deputado estadual e candidato a deputado federal Paulo Guedes (PT), um dos organizadores da concentração, negou que o PT tivesse solicitado o serviço de segurança junto ao MST. “O que houve foi uma ação voluntária. Eles (os integrantes do MST) ajudaram no cordão de isolamento para evitar confusão. Mas não foram só eles. Outras pessoas ajudaram”, alegou Guedes.





Antes da chegada de Fernando Haddad ao local, um representante do MST, Samuel Costa, discursou no palanque. Ele ressaltou feitos dos governos Lula e Dilma, manifestando apoio aos candidatos petistas.