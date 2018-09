Bolsonaro inicia dieta pastosa e continua realizando períodos de caminhada

Internado no Hospital Albert Einsten, em São Paulo, o candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, iniciou na manhã desta sexta-feira, 21, uma dieta pastosa com "ótima aceitação", de acordo com boletim médico divulgado pela instituição.



Anteriormente, o presidenciável estava sendo alimentado por via oral apenas com dieta líquida, além de receber alimentação pela veia. A dieta pastosa foi iniciada após recuperação dos movimentos intestinais, de acordo com o hospital.



O boletim atesta que o candidato segue realizando exercícios respiratórios, de fortalecimento muscular e períodos de caminhada.



Na manhã desta sexta-feira, ele divulgou um vídeo nas redes sociais em que aparece em pé, sorrindo e afirmando que nunca se sentiu tão bem em sua vida. "Até o final do mês, se Deus quiser, estarei de alta", afirmou.



De acordo com os médicos, ele permanece sem dor, sem sinais e infecção e está recebendo as medidas de prevenção de trombose venosa.