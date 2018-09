Em novo vídeo, Bolsonaro diz que deve ter alta até o final do mês

O candidato à Presidência do PSL nas eleições 2018, Jair Bolsonaro, gravou um novo vídeo na manhã desta sexta-feira, 21. Sorrindo, ele agradece o apoio que tem recebido e diz que deve ter alta até o final do mês.



"Nunca me senti tão bem em toda a minha vida. Meu muito obrigado a todos vocês. Até o final do mês, se Deus quiser, estarei de alta, onde então juntos enfrentaremos o 7 de outubro, novo marco no rumo do nosso Brasil", afirmou o candidato.



Bolsonaro segue internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, após ter sido atacado a faca por Adelio Bispo de Oliveira no dia 6 de setembro, em Juiz de Fora.



Na quinta-feira, 20, a Polícia Federal (PF) prorrogou o inquérito sobre o agressor do presidenciável do PSL depois de ouvir 38 pessoas.



Ele voltou a apresentar febre após a introdução de alimentação por via oral e passou por uma drenagem.



No Twitter, ele disse que "nunca" se sentiu tão feliz: "Uma má notícia a quem só restou torcer contra minha saúde e recuperação: Nunca me senti tão feliz e bem! Estamos voltando para, juntos, fazermos do Brasil uma grande nação!"