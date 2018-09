Apoiadores reagem às criticas da The Economist contra Bolsonaro

Reação

A publicação de matéria de capa da revista inglesa The Economist, prevendo que um eventual governo de Jair Bolsonaro seria uma 'ameaça" para o Brasil e, também, para toda América Latina, provocou reação dos bolsonaristas nas redes sociais.O texto fala sobre a necessidade de reformas vivida pelo país e faz uma análise da ascensão de Bolsonaro como presidenciável. Para The Economist, que já falou dele em outras reportagens, o candidato se tornou opção em um cenário em que as finanças estão sob pressão e a política está “podre”.A publicação descreve Bolsonaro como um “populista de direita” que pode piorar ainda mais as coisas. “Promete a salvação. Na verdade, ele é uma ameaça para o Brasil e para a América Latina”, diz."A vitória de Bolsonaro estraçalhará a esquerda no Brasil", reagiu um apoiador de Bolsonaro, acrescentando que a revista inglesa representa 'os planos dos gobalistas por aqui'. " Podem esperar porradas mais fortes", prevê o mesmo apoiador do candidato do PSL à Presidência da república..Outro internauta afirma que a mesma revista " disse o mesmo de Trump", se referindo ao presidente norte-americano Donald Trump, e "viram no que deu..". Para em seguida acrescentar: 'vitória e sucesso econômico'.