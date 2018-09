Ciro diz em entrevista que alterará política de preço da Petrobras

(foto: Juarez Rodrigues/EM/DA PRESS)

Em entrevista concedida na manhã desta quarta-feira, 19, para a CBN e G1,, disse que se eleito vai mudar a política de preços em vigor hoje na Petrobras, que ele classificou de "perversa".De acordo com o candidato, a política tem oao privilegiar a cotação internacional, em dólar, levando a "alta nos preços do combustível ao consumidor e no preço do botijão de gás para as donas de casa".Ciro destacou ainda que os preços incluirão os custos lastreados no real, somado aos gastos da estatal e o que ela precisa para investir. "Junto com a Venezuela, o Brasil é a maior reserva de petróleo das Américas. Podemos ser a maior reserva do mundo. Dá pra transformar o Brasil em uma grande sociedade de classe média em poucos anos", avaliou.Segundo Ciro, uma das propostas é acabar com a importação de combustível., questionou.