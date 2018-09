Pesquisa Ibope mostra Fernando Haddad consolidado em 2º lugar

Fernando Haddad ultrapassou Ciro Gomes, de acordo com pesquisa Ibope (foto: Youtube/Reproducao )

O candidado do PT, Fernando Haddad, subiu 11 pontos percentuais e se consolidou no segundo lugar da corrida presidencial, com 19% das intenções de voto, segundo a nova pesquisa do Ibope. Jair Bolsonaro (PSL) segue em primeiro, com 28%, dois pontos acima do último levantamento. Em terceiro, aparece Ciro Gomes (PDT), que manteve os 11% da última pesquisa. Marina Silva (Rede) caiu de 9% para 6%. Álvaro Dias (Podemos) oscilou de 3% para 2%. João Amoêdo (Novo) e Henrique Meirelles passaram de 3% para 2%. Cabo Daciolo (Patriota) manteve 1%. Vera Lúcia (PSTU), Guilherme Boulos (Psol), João Goulart Filho (PPL) e Eymael (DC) não pontuaram. Branco/nulos são 14%. Não sabe/não respondeu, 7%.





Na projeção de segundo turno, Bolsonaro e Haddad empatariam com 40%. Numa disputa entre Bolsonaro e Ciro, o candidato do PSL teria 39% e o pedetista, 40%. Entre Bolsonaro e Alckmin, também haveria empate: 38% a 38%. E entre Bolsonaro e Marina, seriam 41% e 36%, respectivamente. Quanto à rejeição, os números são os seguintes: Bolsonaro (42%), Haddad (29%), Marina (26%), Alckmin (20%), Ciro (19%), Meirelles (12%), Cabo Daciolo (11%), Eymael (11%), Boulos (10%), Alvaro Dias (10%), Vera (9%), Amoêdo (9%). Não sabe/não respondeu: 9% João Goulart Filho: 8%. A pesquisa ouviu 2.506 pessoas entre domingo e ontem.