Hora Extra da PF prende dois por fraudes na Assembleia do Acre

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira, 18, a Operação Hora Extra para apurar crimes de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro, organização criminosa e fraudes em licitação. Os policiais cumpriram dois mandados de prisão preventiva. Os alvos são o secretário-executivo da Assembleia Legislativa do Acre Adalcimar Adalci Nunes e o secretário-adjunto de Assuntos Operacionais, Francisco Auricélio Rego da Silva. Também foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão.



A Hora Extra é desdobramento da Operação Hefesto, que nos dias 13 e 14 de setembro, efetuou prisões e apreensões para apurar supostas fraudes nos contratos de publicidade da Assembleia Legislativa do Estado do Acre.



Segundo a PF, no mesmo dia da deflagração da Hefesto, os investigados foram à Assembleia, em horário fora do expediente, e saíram de lá levando volumes e mochilas da repartição pública.



Os servidores são suspeitos de obstrução de justiça e de ocultarem provas dos desvios no contrato de publicidade. Um dos investigados está afastado, em licença, e o outro em férias.



A investigação mostra Adalcimar e Auricélio mantinham contato com uma empresária presa no dia 13 e que participavam de pagamentos indevidos.