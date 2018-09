Comentário de Sheherazade contra Bolsonaro viraliza no Twitter

(foto: SBT/Divulgação)

A jornalista e apresentadora do SBT, Rachel Sheherazade, está em terceiro lugar nos trending topics do Twitter, nesta terça-feira, após aderir à campanha contra o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL), com a hashtag #elenao.Conhecida por opiniões políticas conservadoras, a âncora do SBT surpreendeu seus seguidores, na madrugada deste terça-feira, ao declarar que não apoia Bolsonaro na corrida presidencial.Sheherazade fez o post após entrevista do candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro, o general reformado Hamilton Mourão. De acordo com o militar, famílias pobres "onde não há pai e avô, mas, sim, mãe e avó" são "fábricas de desajustados" que fornecem mão de obra ao narcotráfico.À declaração de Mourão, Sheherazade reagiu: "Sou mulher. Crio dois filhos sozinha. Fui criada por minha mãe e minha avó. Não. Não somos criminosas. Somos HEROÍNAS! #elenao", escreveu no Twitter.