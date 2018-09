Campanha de Anastasia ganha apoio de parte do MDB

Antonio Andrade argumentou que não vai apoiar a candidatura de Adalclever Lopes, do seu partido, porque a escolha não foi feita de forma 'democrática' (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A candidatura de Antonio Anastasia (PSDB) a governador de Minas Gerais recebeu nesta segunda-feira (17) o apoio do vice-governador Antônio Andrade (MDB) e de parte dos 167 prefeitos que o MDB tem no estado.O MDB lançou a candidatura de Adalclever Lopes ao Palácio da Liberdade, mas, segundo Andrade, uma ala do partido não reconhece a legitimidade da indicação.“A candidatura não foi escolhida pelas bases do MDB. Foi escolhida por meia dúzia de deputados, a portas fechadas”, argumentou o vice-governador.Depois da convenção realizada pela legenda, foi delegada a uma comissão de sete integrantes – entre deputados federais e estaduais – a escolha de qual caminho seguir nas eleições.O grupo aprovou a aliança com o ex-prefeito de Belo Horizonte Marcio Lacerda (PSB) e indicou Adalclever para vice, mas, diante da inviabilização da candidatura de Lacerda dentro do PSB, o emedebista virou candidato a governador.Antônio Andrade foi destituído da presidência do MDB em julho, depois da divulgação de um documento com a renúncia de 55 membros do diretório estadual, representando a insatisfação do grupo com a permanência do vice-governador no cargo.O documento foi entregue ao senador Romero Jucá, presidente nacional do MDB, que decidiu pela intervenção no estado. Assumiu no lugar de Andrade, o deputado federal Saraiva Felipe.Sem entrar na briga política do partido, Anastasia agradeceu o apoio. “Aprendi que na política apoio é sempre bem-vindo”, disse. O tucano calcula que até o final da campanha terá ao seu lado cerca de 700 prefeitos.A assessoria de Adalclever informou que ele não comentaria o assunto.