Bolsonaro continua estável, mas ainda sem alimentação via oral, diz boletim

O candidato do PSL ao Planalto, Jair Bolsonaro, permanece em condições clínicas estáveis, afirmou em boletim, na manhã desta segunda-feira, 17, o Hospital Albert Einstein. A alimentação, entretanto, permanece parenteral (pela veia, por meio de um soro proteico).



O capitão da reserva está na Unidade Semi-intensiva do hospital localizado na zona sul Se São Paulo e permanece sem sinais de febre e com função intestinal em recuperação. O boletim foi assinado pelos médicos Antônio Luiz Macedo, Leandro Echenique e Miguel Cendoroglo.



Jair Bolsonaro foi esfaqueado no último dia 6 de setembro durante evento de campanha em Juiz de Fora (MG). O político está internado hospital Albert Einstein desde o dia 7.