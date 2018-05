Temer participa de evento sobre inovação industrial em São Paulo

São Paulo, 18 - O presidente Michel Temer participará na manhã desta sexta-feira, 18, do seminário "Inovação: a Indústria do Futuro", organizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e Revista Exame, em São Paulo. Durante o evento, que está previsto para começar às 9h, serão discutidas as perspectivas para a indústria. Temer deve falar por volta das 12h30. Também são presenças confirmadas o presidente do BNDES, Dyogo Oliveira, e o ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, entre outros.



Durante o evento, será lançado o "Projeto Indústria 2027: Riscos e Oportunidades para o Brasil Diante de Inovações Disruptivas", iniciativa da CNI e do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), com execução técnica dos institutos de economia das universidades Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Estadual de Campinas (Unicamp).



(Francisco Carlos de Assis)