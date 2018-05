Impeachment de Pimentel: Assembleia define rito nesta quarta-feira

A Mesa vai definir qual rito usar na tramitação do pedido de impeachment de Pimentel (foto: Gladyston Rodrigues / EM / D.A. Press)

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa define nesta quarta-feira (16) o rito do impeachment do governador Fernando Pimentel (PT). A minuta do procedimento começou a ser discutida na semana passada, mas o primeiro secretário da Casa, deputado Rogério Correia, pediu vista.A solicitação foi mais uma estratégia para postergar a análise do pedido de afastamento do governador petista. Os deputados do PT também apresentaram três questões de ordem pedindo a anulação da aceitação da denúncia do advogado Mariel Marra. A primeira delas, do líder Durval Ângelo, foi rejeitada pelo presidente da Assembleia, Adalclever Lopes (MDB).Os outros dois questionamentos, que funcionam como espécies de recursos, devem ter resposta ainda nesta semana. A questão apresentada por Rogério Correia alega que faltou expor a motivação para que a tramitação do pedido de impeachment fosse aceita.Já a última questão aceita, do líder do PT André Quintão, informa que os duodécimos devidos à Assembleia já foram pagos e que a Constituição Federal não prevê que o atraso no pagamento seja crime de responsabilidade.Na minuta apresentada para a tramitação do impeachment, a Assembleia segue modelo usado pela Câmara dos Deputados no processo que culminou com o afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Está prevista a formação de uma comissão especial para uma primeira análise, mas os membros ainda não foram indicados por causa da suspensão da tramitação, gerada pelas questões de ordem.Fonte: ALMG