Sem Lula, Bolsonaro lidera pesquisa para presidente da República

Deputado Jair Bolsonaro (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Pesquisa divulgada pela CNT/MDA, nesta segunda-feira, aponta o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) em primeiro lugar nas intenções de voto para presidente da República, com 18,3%, seguido pela ex-senadora Marina Silva (Rede), com 11,2%.Em terceiro lugar, aparece o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 9%. Esse cenário é registrado sem a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), preso desde o último dia 7 na sede da Polícia Federal, em Curitiba. no Paraná Diante da prisão de Lula , o PT vive um impasse , se vai manter a candidatura de Lula e quando essa decisão será divulgada.No cenário em que a candidatura de Lula é mantida, o ex-presidente aparece com 32,4%,seguido por Jair Bolsonaro (16,7%), Marina Silva (7,6%), Ciro Gomes (5,4%). O

O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) fica com 4,%, seguido pelos senador Álvaro Dias (2,5%) e Fernando Collor( 0,9%). O presidente Michel Temer aparece 0,9%, seguido pelo líder do Movimento dos Trabalhadore sem Teto (MTST) Guilherme Boulos (0,5%), e pela deputada Manuela D´Ávila (0,5%).



Lula venceria as eleições no segundo turno, conforme a pesquisa CNT/MDA, realizada entre os dias 9 e 12 de maio, ouvindo 2.002 pessoas em 137 cidades das 25 unidades federativas do país. A margem de erro da pesquisa é de 2,2% para mais ou para menos.

Confira a baixo os cenários pesquisados pela CNT/MDA

1º turno: Intenção de voto ESTIMULADA



CENÁRIO 1: Lula 32,4%, Jair Bolsonaro 16,7%, Marina Silva 7,6%,

Ciro Gomes 5,4%, Geraldo Alckmin 4,0%, Álvaro Dias 2,5%, Fernando Collor 0,9%, Michel Temer 0,9%, Guilherme Boulos 0,5%, Manuela D´Ávila 0,5%, João Amoêdo 0,4%, Flávio Rocha 0,4%, Henrique Meirelles 0,3%, Rodrigo Maia 0,2%, Paulo Rabello de Castro 0,1%, Branco/Nulo 18,0%, Indecisos 8,7%.



CENÁRIO 2: Jair Bolsonaro 18,3%, Marina Silva 11,2%, Ciro Gomes 9,0%, Geraldo Alckmin 5,3%, Álvaro Dias 3,0%, Fernando Haddad 2,3%, Fernando Collor 1,4%, Manuela D´Ávila 0,9%, Guilherme Boulos 0,6%, João Amoêdo 0,6%, Henrique Meirelles 0,5%, Flávio Rocha 0,4%, Rodrigo Maia 0,4%, Paulo Rabello de Castro 0,1%, Branco/Nulo 29,6%, Indecisos 16,1%.



CENÁRIO 3: Jair Bolsonaro 19,7%, Marina Silva 15,1%, Ciro Gomes 11,1%, Geraldo Alckmin 8,1%, Fernando Haddad 3,8%, Branco/Nulo 30,1%, Indecisos 12,1%.



CENÁRIO 4: Jair Bolsonaro 20,7%, Marina Silva 16,4%, Ciro Gomes 12,0%, Fernando Haddad 4,4%, Henrique Meirelles 1,4%, Branco/Nulo 31,7%, Indecisos 13,4%.



2º turno: Intenção de voto ESTIMULADA



CENÁRIO 1: Lula 44,9%, Geraldo Alckmin 19,6%, Branco/Nulo: 30,0%,

Indecisos: 5,5%.



CENÁRIO 2: Lula 45,7%, Jair Bolsonaro 25,9%, Branco/Nulo: 23,3%,

Indecisos: 5,1%.



CENÁRIO 3: Lula 47,1%, Henrique Meirelles 13,3%, Branco/Nulo: 33,0%,

Indecisos: 6,6%.



CENÁRIO 4: Lula 44,4%, Marina Silva 21,0%, Branco/Nulo: 29,3%,

Indecisos: 5,3%.



CENÁRIO 5: Lula 49,0%, Michel Temer 8,3%, Branco/Nulo: 37,3%,

Indecisos: 5,4%.



CENÁRIO 6: Jair Bolsonaro 28,2%, Ciro Gomes 24,2%, Branco/Nulo: 37,8%,

Indecisos: 9,8%.



CENÁRIO 7: Jair Bolsonaro 27,8%, Geraldo Alckmin 20,2%, Branco/Nulo: 42,5%,

Indecisos: 9,5%.



CENÁRIO 8: Jair Bolsonaro 31,5%, Fernando Haddad 14,0%, Branco/Nulo: 43,4%,

Indecisos: 11,1%.



CENÁRIO 9: Jair Bolsonaro 30,8%, Henrique Meirelles 11,7%, Branco/Nulo: 46,3%,

Indecisos: 11,2%.



CENÁRIO 10: Marina Silva 27,2%, Jair Bolsonaro 27,2%, Branco/Nulo: 37,8%,

Indecisos: 7,8%.



CENÁRIO 11: Jair Bolsonaro 34,7%, Michel Temer 5,3%, Branco/Nulo: 49,5%,

Indecisos: 10,5%.



CENÁRIO 12: Ciro Gomes 20,9%, Geraldo Alckmin 20,4%, Branco/Nulo: 48,1%,

Indecisos: 10,6%.



CENÁRIO 13: Geraldo Alckmin 25,0%, Fernando Haddad 10,0%, Branco/Nulo: 53,2%, Indecisos: 11,8%.



CENÁRIO 14: Marina Silva 26,6%, Geraldo Alckmin 18,9%, Branco/Nulo: 46,0%,

Indecisos: 8,5%.



CENÁRIO 15: Ciro Gomes 25,7%, Henrique Meirelles 9,0%, Branco/Nulo: 52,6%,

Indecisos: 12,7%.



CENÁRIO 16: Ciro Gomes 30,4%, Michel Temer 5,6%, Branco/Nulo: 52,9%,

Indecisos: 11,1%.



1º turno: Intenção de voto ESPONTÂNEA



Lula: 18,6%

Jair Bolsonaro: 12,4%

Ciro Gomes: 1,7%

Marina Silva: 1,3%

Geraldo Alckmin: 1,2%

Joaquim Barbosa: 1,0%

Álvaro Dias: 0,9%

Outros: 1,8%

Branco/Nulo: 21,4%

Indecisos: 39,6%