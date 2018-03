Doria: 'Vocês querem uma candidatura vitoriosa ou querem uma derrotada?'

(foto: Foto: Marcos Corrêa/PR)

São Paulo - O prefeito de São Paulo, João Doria, aceitou formalmente disputar as prévias internas do PSDB para a candidatura ao governo do Estado. Em encontro com militantes do partido na sede estadual da legenda nesta segunda-feira, 12, Doria afirmou que ficou "sensibilizado" com o apoio feito por 1.785 delegados tucanos que assinaram documento para inscrevê-lo nas primárias."Vocês querem uma candidatura vitoriosa ou querem uma derrotada?", questionou Doria em discurso para os apoiadores. "Está aceita essa manifestação, vamos à vitória", discursou. O prefeito afirmou que seu maior objetivo no Estado é dar vitória ao padrinho político, Geraldo Alckmin, pré-candidatura a presidente da República, na eleição estadual. "A decisão da eleição nacional será aqui em São Paulo." Em tom de "aceitação" do apelo, Doria reforçou que não pediu para ninguém inscrevê-lo nas primárias.