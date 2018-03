Justiça Federal de Brasília decide soltar o empresário Joesley Batista

A 12ª Vara Federal levou em consideração o esgotamento do prazo de 120 dias de reclusão (foto: Evaristo Sa / AFP )

O empresário Joesley Batista, da J&F, preso em São Paulo, será solto por determinação da Justiça Federal de Brasília. Joesley foi beneficiado por uma decisão da 12ª Vara Federal, que revogou a prisão preventiva aplicada contra ele. De acordo com a defesa do executivo, ele deve deixar a prisão ainda na tarde desta sexta-feira (9/3).A 12ª Vara Federal levou em consideração o esgotamento do prazo de 120 dias de reclusão, previsto como prevenção para envolvidos em organizações criminosas. Ele e o executivo Ricardo Saud são acusados de omitir informações para o Ministério Público Federal durante depoimentos válidos por acordo de delação premiada.A denúncia foi feita pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, após obter uma gravação de uma conversa entre Joesley e Saud. A Justiça entendeu que, como a maior parte das provas já foi colhida durante as investigações, não existe mais risco da destruição de provas por parte dos denunciados.