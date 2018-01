Meirelles participa de evento em igreja evangélica nesta noite no DF

Brasília, 05 - Apontado como possível candidato à Presidência da República em 2018, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles (PSD), participa na noite desta sexta-feira, 5, da abertura da Celebração Profética 2018, promovida pela igreja evangélica Ministério Sara Nossa Terra. A expectativa é de que o ministro discurse no evento, que acontece na sede da igreja, nos arredores da capital federal.



Essa será pelo menos a terceira vez que Meirelles participa de eventos em igrejas evangélicas. Em junho, participou da comemoração dos 106 anos da Assembleia de Deus em Belém (PA). Em agosto, esteve em Juiz de Fora (MG) para novo encontro com membros da mesma igreja. Em setembro, gravou um vídeo em que pede orações pela economia brasileira aos integrantes da mesma igreja.



Meirelles tem repetido que só decidirá sobre a candidatura ao Palácio do Planalto em março deste ano, próximo do fim do prazo para desincompatibilização do cargo, que acaba em 6 de abril. Na pratica, contudo, tem se articulado nos bastidores para viabilizar sua candidatura. Ele foi protagonista do programa partidário do PSD, veiculado em cadeia nacional de rádio e TV na semana do Natal.



(Igor Gadelha)