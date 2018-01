Temer embarca para São Paulo e pode fazer novos exames médicos

Brasília - O presidente Michel Temer embarcou por volta das 10h30 desta sexta-feira, 5, para a capital paulista, onde deve ficar até sábado (6), para depois retornar a Brasília. Por enquanto, a agenda de Temer na capital paulista não prevê compromissos públicos, mas há a possibilidade de o presidente fazer alguns exames médicos.





O Palácio do Planalto não confirma a realização desses exames. De acordo com fontes, Temer não quer passar a imagem de que está com a saúde fragilizada. O presidente está em processo de recuperação de uma cirurgia na uretra e de um quadro de infecção urinária. Temer embarcou para São Paulo acompanhado da primeira-dama, Marcela, e do filho Michelzinho.