DOU publica exoneração de Ronaldo Nogueira do cargo de ministro do Trabalho

Brasília, 29 - O Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 29, traz publicada a exoneração de Ronaldo Nogueira (PTB-RS) do cargo de ministro do Trabalho. Nogueira pediu demissão na terça-feira, dia 26. Deputado federal, ele quer se candidatar na eleição de 2018.



O nome do substituto de Nogueira ainda não foi definido pelo presidente Michel Temer. Um dos cotados é o também deputado federal Pedro Fernandes (PTB-MA), mas o presidente Michel Temer só deve bater o martelo sobre assunto na próxima semana.



(Luci Ribeiro)