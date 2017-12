Após ser roubado em Porto Alegre, carro de Maria do Rosário é encontrado

CB Correio Braziliense

A deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) (foto: Minervino Junior/CB/D.A Press)

da(PT-RS), ex-ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República,na noite dessa quarta-feira em Porto Alegre, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (28/12). Segundo informações da Polícia Militar, o veículo estava abandonado no bairro Morro Santana, localizado, aproximadamente, a três quilômetros da região de Chácara das Pedras, de onde foi levado.O crime ocorreu por volta das 19h em frente à casa da parlamentar, na Zona Norte de Porto Alegre. Ela e o marido foram abordados por três homens armados quando saíam da residência para viajar. Ninguém ficou ferido.Segundo a soldado responsável pela comunicação do 11º batalhão da PM, Daiane Novinske, após tomarem conhecimento do ocorrido, militares começaram as buscas pelos arredores do local do crime, mas nada foi encontrado. “Hoje, por volta das 9h, o 20º batalhão localizou o veículo. Nenhum dos envolvidos foi capturado até o momento, mas as buscas continuam”, contou.