Após anos fora de catálogo, 'Stoner', de John Williams, volta às livrarias

A nova edição de "Stoner", do norte-americano John Williams, assinada pelo ilustrador Frede Tizzot (foto: Divulgação)

Eis a capa, assinada pelo ilustrador e design gráfico Frede Tizzot, para a edição da Arte e Letra do cultuado romance “Stoner”, do norte-americano John Williams. A mais recente edição lançada no Brasil, da finada Rádio Londres, está esgotada e só se encontra em alguns sites de livros usados (e por preços exorbitantes). A nova, da editora paranaense, tem tradução de Lucas Lazzaretti e até o fim do ano estará nas livrarias.