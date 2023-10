A trajetória de Fernando Sabino, de 1923 a 2004

671

Na década de 1940, na Praça da Liberdade, Hélio Pellegrino, Fernando Sabino e sua futura mulher, Helena Valadares (foto: Acervo pessoal)

1923





Nasce em 12/10, na Rua Gonçalves Dias, na Praça da Liberdade, o caçula dos seis filhos de Domingos Sabino e Odete Tavares Sabino.













É alfabetizado em casa, pela mãe. Na Escola Infantil Delfim Moreira, conhece Hélio Pellegrino. Continuam colegas no Grupo Escolar Affonso Penna (atual Escola Estadual Afonso Pena), na Avenida João Pinheiro.









1933





Em encontro de escoteiros, conhece Otto Lara Resende.









1936/1938





Aluno do Ginásio Mineiro (no Barro Preto, transferido para Lourdes em 1956, tornando-se o Estadual Central), é um dos fundadores do jornal escolar "A Inúbia". Começa a publicar nas revistas "Alterosa" e "Belo Horizonte".









1940





Torna-se funcionário da Secretaria de Finanças. Conhece, numa festa, Paulo Mendes Campos.









1941





Entra para a Faculdade de Direito e publica seu livro de contos "Os grilos não cantam mais".

Fernando Sabino com Otto Lara Resende, Murilo Rubião e Hélio Pellegrino em Belo Horizonte (foto: Acervo pessoal)









1943





Ao lado de Otto, Paulo e Hélio, conhece, numa mesa de bar, Carlos Drummond de Andrade.









1944





Casa-se no Palácio da Liberdade com Helena Valadares, filha de Benedito Valadares, então governador de Minas. Ganha do sogro um cartório. De seu primeiro casamento, tem quatro filhos: Eliana, Leonora, Pedro e Virgínia. Muda-se para o Rio de Janeiro e publica a novela "A marca".









1946





Forma-se em Direito na atual UFRJ. Por meio de Rubem Braga, conhece Clarice Lispector. Muda-se para Nova York, onde vive por dois anos. Trabalha no Consulado do Brasil.









1950





Publica a compilação de crônicas "A cidade vazia", sobre o período em Nova York.









1952





Começa a escrever para a revista "Manchete", publica "A vida real" (cinco novelas) e separa-se de Helena.









1956





Publica "O encontro marcado".









1957





Une-se a Anne Beatrice Estill, com quem tem três filhos: Verônica, Bernardo e Mariana.









1960





Funda, com Rubem Braga e Walter Acosta, a Editora do Autor. Publica "O homem nu", adaptado para o cinema por Roberto Santos (1968) e Hugo Carvana (1997).









1962





Publica "A mulher do vizinho" (crônicas).









1964





Muda-se para Londres, onde se torna adido cultural da Embaixada do Brasil.









1965





Publica "A companheira de viagem".









1967





Funda, com Rubem Braga, a Editora Sabiá.

Fernando Sabino, com a câmera de filmar, ao lado de Erico Verissimo e sua mulher, Mafalda (foto: O Cruzeiro/EM/D.A Press)









1972





Vende a Sabiá para a José Olympio, funda com David Neves a produtora Bem-Te-Vi Filmes (com quem fará documentários sobre Drummond, Manuel Bandeira e João Cabral de Melo Neto). Separa-se de Anne Beatrice.









1973





Começa a namorar Lygia Marina Moraes, com quem se relaciona por quase duas décadas, sempre em casas separadas.









1976





Publica "Deixa o Alfredo falar" (crônicas).









1979





Publica "O grande mentecapto" (adaptado para o cinema em 1989, por Oswaldo Caldeira).





1980





Publica "A falta que ela me faz" (crônicas), recebe o Jabuti por "O grande mentecapto".









1982





Publica "O menino no espelho", sobre as memórias da infância (adaptado para o cinema em 2014, por Guilherme Fiuza).









1985





Publica "A faca de dois gumes" (novela, adaptada em 1989 por Murilo Salles para o cinema), "Martini seco" (novela) e "O pintor que pintou o sete" (infantil).









1988





Publica "O tabuleiro de damas" (memórias).













1989





Publica "De cabeça para baixo" (crônicas). Passa a tocar, como convidado especial, como baterista da Ramblers Traditional Jazz Band.









1991





Publica a biografia "Zélia, uma paixão", alvo de inúmeras críticas negativas. Uma década depois, afirma que aceitou o projeto de falar do romance de Zélia Cardoso de Mello e Bernardo Cabral, dois ex-ministros de Collor (1990-1992), por ter sido uma "experiência

literária inédita", que o desafiou.









1992





Casa-se oficialmente com Lygia Marina, de quem se separa no ano seguinte.









1999





Recebe o prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, pelo conjunto da obra. Doa o dinheiro para instituições beneficentes – havia feito o mesmo com os royalties recebidos por "Zélia, uma paixão".









2001





Publica "Cartas perto do coração", com a correspondência trocada com Clarice Lispector, e "Livro aberto", que denominou "um livro póstumo escrito em vida".









2002





Publica "Cartas na mesa", que reúne a correspondência enviada a Otto, Paulo e Hélio.









2003





Publica "Cartas a um jovem escritor e suas respostas", em resposta ao livro "Cartas a um jovem escritor: de Mário de Andrade a Fernando Sabino" (1981).









2004





É publicado o romance "Os movimentos simulados", iniciado em 1946. Morre em 11 de outubro, na véspera de completar 81 anos, em decorrência de câncer.