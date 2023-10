Mariana Enriquez inclui economia e negacionismo entre pesadelos argentinos

671

Lançado na Argentina em 2009, "Os perigos de fumar na cama" é o segundo livro de contos da escritora Mariana Enriquez a ser publicado no Brasil pela editora Intrínseca. O primeiro, o impressionante "As coisas que perdemos no fogo", saiu em 2016. Considerada um dos expoentes da literatura contemporânea capaz de unir elementos da cultura latino-americana e questões políticas e sociais da região às narrativas de gênero, em especial às de terror, a escritora ganhou na Espanha o Prêmio Herralde de Novela com o monumental romance "Nossa parte de noite", também editado pela Intrínseca.





Nascida em Buenos Aires em 1973, Enriquez publicou no seu país em 2009 as doze histórias de “Os perigos de fumar na cama”. “O belo e terrível mundo que vislumbramos – com adolescentes perturbados, fantasmas, demônios decadentes, pessoas marginalizadas, tristes e furiosas da Argentina dos dias de hoje – é a descoberta mais empolgante que fiz na ficção em muito tempo”, elogiou o romancista Kazuo Ishiguro, Nobel de Literatura, em afirmação reproduzida na contracapa da edição brasileira.





Leia, a seguir, a entrevista de Mariana Enriquez ao Pensar:

Quais as diferenças e semelhanças entre as histórias de “As coisas que perdemos no fogo” e as de “Os perigos de fumar na cama”?

Acho que, apesar de serem muito parecidas, são duas épocas diferentes. “Os perigos...”foi publicado originalmente em 2009 e são minhas primeiras histórias de gênero, terror ou fantasia. Tive que aprender (ou ensinar) a escrever no gênero com conteúdo argentino ou latino-americano, ou seja, com medos locais, com situações e cenários reconhecíveis em nossas culturas. Também tentei lidar com questões políticas e sociais a partir do terror e, muito importante, a escrever tendo mulheres como narradoras. Então os contos têm algum aprendizado e algo mais selvagem, ainda mais punk. Acho que “As coisas...”têm histórias em que me senti mais segura. Mas não há necessariamente uma evolução, são dois momentos diferentes de investigação.





A personagem Josefina, do conto “O poço”, tem pesadelos com o “Sagrado Coração de Jesus e o peito aberto de Cristo”. A religião pode ser uma das fontes de medo?

Não sou mais religiosa, mas tive uma educação católica. Quando criança, fiquei fascinada pelo imaginário do catolicismo. E é muito brutal: uma mitologia com pessoas mortas saindo de seus túmulos, com possessões e demônios. O Antigo Testamento tem narrativas genuinamente assustadoras ou muito cruéis, como o Livro de Jó. Isso no imaginário e nos textos. Na prática, as cerimônias, como todos os rituais, têm algo misterioso. E pode ser uma fonte de horror para os que creem. Por causa do temor de Deus, de pecar, de ser punido. A religião é uma forma de disciplina e, como tal, envolve o medo.





Um dos personagens do conto “O carrinho” se refere a outro como “negro de merda” e “favelado filho da puta”. O racismo também é um problema na Argentina?

É um problema em todos os lugares. Mas quando dizemos ‘negro’ não nos referimos necessariamente a uma pessoa afrodescendente, mas a qualquer pessoa parda ou nem de cor, mas pobre. Classe e cor da pele podem ser um estigma, especialmente se combinarem. As pessoas que moram nas favelas são muito discriminadas. Não acho que exista uma sociedade sem racismo: há simplesmente sociedades diferentes atacando grupos diferentes.





A epígrafe do livro é um trecho da canção “A sucker’s evening”, do compositor Will Oldham (também conhecido como Bonnie 'Prince' Billy) da banda Palace Music. Como a música influencia sua escrita? Você sempre escuta música ao escrever?

Sempre. Geralmente sou obcecada por uma ou várias músicas que surgem do que ouço quando escrevo. Neste livro é engraçado, mas ouvi algo sinistro do folk americano – como Bonnie Prince, mas também Low, Bill Callahan e o primeiro disco da (cantora) Cat Power. Também escutei muitas bandas bem pesadas, como Sepultura e Slayer, e black metal norueguês, em particular Darkthrone e Mayhem. Acho que todo livro tem uma vibe musical que não é necessariamente coesa ou coerente.





Qual o maior pesadelo que a Argentina vive no momento?

A impossibilidade de melhorar a nossa economia e o dia a dia das pessoas que passam por um momento muito difícil. E o avanço da direita negacionista. Não sou daquelas pessoas que acreditam que o progressismo e a esquerda são necessariamente “a coisa boa”, embora eu costume votar neles. Mas há certos direitistas na América Latina que são dementes e negacionistas e que se aproximam do fascismo. E isso é um pesadelo.





E o que podemos esperar de seu próximo livro? Um novo romance ou mais contos?

Meu próximo livro de ficção já está escrito. São contos. Estou trabalhando em um romance e acabei de publicar um livro de não ficção chamado “Porque também não é o suficiente”, por uma editora chilena (Montacerdos). É um livro de memórias sobre ser fã de uma banda, Suede (banda inglesa surgida no início dos anos 1990 e ainda em atividade), um ensaio sobre fandoms caprichosos, literários e históricos, e talvez também um livro com muita nostalgia dos anos 90. Não porque fossem fabulosos, mas porque foram os anos da minha juventude.