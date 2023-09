Relicário lança edição bilíngue de 'Tristia/Tristezas', de Ovídio

671

Coletânea de exílio, Ovídio faz uma espécie de balanço de suas produções pregressas. (foto: Divulgação)

“Por que ler os ‘Tristia’, do poeta Ovídio? Primeiramente, porque com este livrinho irás a Roma, partindo do Ponto Euxino; porque, com esta obra, conhecerás a alma sensível de um poeta exilado que esculpiu seu próprio epitáfio, partindo da revisão de seu monumento literário. Depois, porque navegarás por um texto com múltiplos estratos, que vai da superficial narrativa de exílio até as profundezas de um instrutivo manual de significado metapoético. Embora úmidos das lágrimas de um exilado, os ‘Tristia’ não levam ao choro, mas ao bom humor de um poeta que descreve seu desterro com fina ironia e com a costumada mordacidade itálica, um toque realístico-cruel que permeia a literatura latina.

04:00 - 30/09/2023 Editora Caos & Letras comemora quatro anos com roda de conversa A competente autora da tradução, Júlia Avellar, captou bem o convite do poeta de não o deixar no esquecimento e trazê-lo vivo, ainda que não salvo de seus intrigantes e inesquecíveis crimes. Mas como se pode captar tudo o que está registrado pelas penas de um performático poeta, que escreveu no latim do século I de nossa era? É pela tradução verso a verso que Júlia conduz o leitor pelas linhas do poema, buscando deixar íntegro o sentido textual, seja preservando as figuras de linguagem e o espírito poético das expressões seja aliterando as construções portuguesas em busca de uma musicalidade original quase impossível de se alcançar. A tradutora conduz, com maestria, a “barca” dos Tristia, carregada de narrativas míticas e de referências contemporâneas da Roma Augustana, e a faz deslizar – manejada pelo estilo ovidiano – por um mar às vezes calmo, às vezes tempestuoso da sintaxe latina.”

Heloisa Penna, da Faculdade de Letras da UFMG, na apresentação da edição bilíngue de “Tristia/Tristezas”, de Ovídio, com tradução, introdução e notas de Júlia Batista Castilho de Avellar. O lançamento é da editora mineira Relicário, que também editou “Uma teoria ovidiana da literatura: os Tristia como epitáfio de um poeta-leitor”, de Júlia Avellar. Os dois livros serão lançados pela autora em BH neste sábado, às 14h, na Livraria Quixote (Fernandes Tourinho, 247).