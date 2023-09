Editora Caos & Letras comemora quatro anos com roda de conversa

671

O antigo espaço do DCE/UFMG que no passado reuniu estudantes contra a ditadura hoje e um ponto de encontro de amantes do cinema. No local tambem funciona um cafe, uma livraria e uma loja de presentes (foto: Marcos Vieira)

A editora Caos & Letras comemora quatro anos com uma roda de conversa sobre literatura contemporânea neste sábado, das 10h às 12h, com a participação de Adriane Garcia, Cristiano Silva Rato, Eduardo Sabino, Sérgio Fantini, Tadeu Sarmento, T. K. Pereira e mediação de Paulo Fernandes (autor de “16”). A conversa será realizada na Livraria do Belas (Rua Gonçalves Dias, 158, Lourdes, BH). Entre os próximos lançamentos da Caos & Letras estão “O romper das conchas”, romance de estreia da cearense Emanuela Ribeiro, e o livro de contos “As filhas moravam com ele”, do carioca André Giusti, ambos em pré-venda no Catarse e no site da editor