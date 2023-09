Bernardo Sayão foi personagem do jornalismo e da literatura

671

Bernardo Sayão é cumprimentado pelo presidente Juscelino Kubitschek, que deu ao engenheiro a missão de ligar Belém à futura capital, Brasília (foto: Arquivo Público do Distrito Federal)

Doutor em Estudos Literários pela UFMG, o jornalista e professor Sérgio de Sá lança neste sábado, na Livraria da Rua (Rua Antônio de Albuquerque, 913), entre 11h e 14h, o livro “Bernardo Sayão: caminhos, afetos, cidades”. O desbravador Sayão, nomeado por Getúlio Vargas para comandar a Marcha para o Oeste no interior de Goiás e convocado por Juscelino Kubistchek para construir Brasília e a rodovia Belém-Brasília, ganhou a simpatia de grandes nomes do jornalismo e da literatura. O norte-americano John dos Passos dedicou-lhe, em 1948, reportagem na revista Life e, em 1963, um capítulo no livro Brasil em movimento. Antonio Callado ficou tão encantado com a figura que, além de reportagem e um belíssimo perfil logo após a morte, transformou o engenheiro em personagem de crônica e do romance “Quarup”, no qual Sayão vira Rolando Vilar. O pioneiro, muitas vezes chamado de “bandeirante moderno”, também mereceu atenção reverencial de Rachel de Queiroz, Bernardo Élis, Dinah Silveira de Queiroz e, mais recentemente, João Almino e Maria José Silveira.